بفستان وردي جريء.. آية سليم تتألق بإطلالة صيفية في إسبانيا

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة آية سليم جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، خلال قضائها عطلتها الصيفية في إسبانيا.

ونشرت آية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الوردي.

وحازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "قمر الكوكب"، "كيوت"، "عسولة"، "جميلة ما شاء الله"، "مسكرة يا آيوية".

وكانت آخر مشاركات آية سليم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" عام 2024.

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

