مصطفى حجاج يطرح أغنية "عسل عسل" من ألبوم "لسه حبيبي"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان مصطفى حجاج أغنيته الجديدة بعنوان "عسل عسل"، ضمن ألبومه الأخير "لسه حبيبي"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات حازم إكس، ألحان أردني، توزيع فلسطيني، وميكس وماستر هاني محروس.

وكان مصطفى حجاج أحيا مؤخرًا في حفل غنائي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33، والذي رفع شعار "كامل العدد"

وقدم خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، منها: "مابحنلهاش"، "قسمتي ونصيبي"، "أنا موجود"، "الوجع"، و"أبويا قالي زمان".

