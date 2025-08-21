"شورت قصير".. منة فضالي بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إذ شاركت متابعيها صورًا ظهرت خلالها بإطلالة صيفية ارتدت فيها شورت قصير وتوب حمالة.

وعلقت منة على الصور: "في قلبي نوايا طفلة.. وفي وعدي كلمة رجل.. وفي نبرتي أنوثة مترفة.. وفي عنادي عفة حرة أصيلة".

وحظيت الصورة على تفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، وجاءت التعليقات بعضها كالتالي: "مكنتيش كده"، "حلوة"، "ليه يا منة كده كنتي بتلبسي أحسن من كده"، "متألقة دايمًا يا روح قلبي".

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.

