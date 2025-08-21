إعلان

أحدث ظهور لـ نانسي عجرم .. وفيفي عبده تعلق (صور)

09:00 ص الخميس 21 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت أقرب منّي ليّ".

وتفاعلت الفنانة فيفي عبده مع إطلالتها بإيموجي "قلب".فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك يجنن، العسل كله، أحلى نانسي، قمر فيكي".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

