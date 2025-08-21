بالصور.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نادية الجندي الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نادية الجندي، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خطفت بها الأنظار.

لاقت الصور استحسان المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ملكة جمال"، "برنسيسة وقمر"، "ملكة جمال العالم"، "لبسك حلو"، "انتي أصغر مني"، "اية الجمال والأناقة دي".

وكانت اخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

