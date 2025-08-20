سقط من أعلى جبل في عمان.. وفاة الشاعر السعودي سعود القحطاني

كتبت- سهيلة أسامة:

توفي الشاعر السعودي سعود القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عمان، بعدما انزلق من جبل سمحان.

وأكدت السفارة السعودية في مسقط خبر الوفاة عبر منشور رسمي على حسابها في منصة "إكس"

وجاء في البيان: "باشرت السفارة حادثة سقوط المواطن سعود بن معدي القحطاني من مرتفعات جبل سمحان في صلالة والذي أدى إلى وفاته، وتعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة لإتمام إجراءات نقل جثمان الفقيد".

سعود القحطاني لقب بشاعر الجنوب، وله عدد من القصائد والدواوين، كما اشتهر بتقديم أمسيات شعرية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

