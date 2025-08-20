مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى السيناريست والمنتج مدحت العدل، المخرج الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج بمعهد السينما، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وكتب العدل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام": "ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقي العزيز د. يحيى عزمي أستاذ الإخراج بمعهد السينما، الذي علّم أجيالًا وتخرج على يديه مبدعون تركوا بصماتهم في وجدان الناس، فكان بحق واحدًا من حراس الفن الحقيقي وصنّاع الوعي والجمال".

وأضاف: "وأتقدم بخالص العزاء إلى الصديقة الغالية د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، في هذا المصاب الجلل، راجيًا من الله أن يربط على قلبها، وأن يسكن الفقيد الغالي فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين. الموت حق، لكن العظماء يرحلون وتبقى آثارهم شاهدًا على حضورهم الأبدي. البقاء لله".

ويعد د. يحيى عزمي من أبرز أساتذة الإخراج في مصر، حيث شغل منصب رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وشارك في كتابة سيناريو فيلم "الطوق والإسورة" عام 1986 مع المخرج خيري بشارة.

