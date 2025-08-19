إعلان

عمرو يوسف عن صعوده مع أحمد حلمي على مسرح حفل الهضبة: "إحنا من جمهوره"

09:36 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عمرو يوسف عن أسباب صعوده هو والنجم أحمد حلمي، على مسرح حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي.

وقال عمرو يوسف لبرنامج "عرب وود": "إحنا من جمهور عمرو دياب، والراجل ده صديق عزيز ونجم كبير ومن يوم ما طلع وأنا بسمعه وحبيته جدا، وحسيت أنا وحلمي واحنا بنتفرج إننا عايزين نطلع نسلم عليه وطلعنا ورقصنا وهيصنا وكنا مبسوطين زي الجمهور ".

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، السبت الماضي.

وقدم عمرو دياب في حفل الساحل فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله وليلي نهاري ووغلاوتك".

الهضبة عمرو دياب عمرو يوسف عمرو دياب
