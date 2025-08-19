أكاديمية الفنون تعلن موعد ومكان عزاء يحيى عزمي

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت أكاديمية الفنون، موعد ومكان إقامة عزاء أستاذ الإخراج السينمائي الراحل يحيى عزمي، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكشفت أكاديمية الفنون، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن موعد أستاذ الإخراج بمعهد السينما الراحل يحيى عزمي، وزوج غادة جبارة "رئيس أكاديمية الفنون"، عن إقامة العزاء عقب صلاة المغرب، يوم السبت القادم الموافق 23 أغسطس، في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة، في 6 أكتوبر.

ونعت نقابة المهن السينمائية، أستاذ الإخراج السينمائي الراحل يحيى عزمي،عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت : "( يا أيتها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ،صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأستاذ الدكتور يحيى عزمي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، زوج الأستاذة الدكتورة غادة جُبارة، رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان".

وأضافت: " الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 8 / 2025 بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

ورحل د. يحيى عزمي صباح اليوم الثلاثاء، بعد توليه مناصب عديدة منها أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وشارك في كتابة سيناريو فيلم "الطوق والإسورة" عام 1986 للمخرج خيري بشارة.