بعد تعرضها للسرقة.. ألفت عمر توجه رسالة للسفير المصري في فرنسا

وجهت الفنانة ألفت عمر رسالة شكر وامتنان إلى السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، عقب تعرضها لحادث سرقة في باريس.

وكتبت "عمر" عبر حسابها على "فيسبوك": "بشكر سعادة السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، لاهتمامه بواقعة السرقة وعمل اللازم، وشكرًا لوزارة الخارجية كاملة، والحمد لله على شعور الأمان والاهتمام في الغربة بعد إحساس الضياع اللي كنت فيه امبارح".

وكانت ألفت عمر كشفت عن تعرضها لحادث سرقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع، عايزة أنزل مصر بكرة، أنا اتسرقت في باريس الزفت دي، أول يوم ليا هنا ومعرفش حد، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ. بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تاني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ألفت عمر فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ومحمد أسامة أوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

