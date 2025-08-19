موعد ومكان جنازة يحيى عزمي

كتب-مصطفى حمزة

كشفت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على إستاذ الأخراج السينمائي الراحل د. يحيى عزمي، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

ونعت نقابة المهن السينمائية، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت : "( يا أيتها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ،صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأستاذ الدكتور يحيى عزمي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، زوج الأستاذة الدكتورة غادة جُبارة، رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان".

وأضافت: " الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 8 / 2025 بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

ورحل يحيى عزمي صباح اليوم الثلاثاء، بعد توليه مناصب عديدة منها أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وشارك في كتابة سيناريو فيلم "الطوق والإسورة" عام 1986 للمخرج خيري بشارة.