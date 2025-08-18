بعد إصابتها بالصلع.. رحمة حسن تتعرض لإصابة جديدة

كتب- معتز عباس:

أعلنت الفنانة رحمة حسن تعرضها للإصابة في ذراعها الأيمن، دون الكشف عن أي تفاصيل.

ونشرت رحمة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة لذراعها وهي تضع عليه جبيرة لعلاجه، وعلقت: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

يذكر أن الفنانة رحمة حسن كشفت في تدوينة سابقة على "انستجرام" تفاصيل سقوط شعرها، وإصابتها بالصلع: وكتبت: "شعري ابتدى يقع من الجذور ويقع أكتر بعد ما روحت عيادة في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحاليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع كام شعرة عادي".

وتابعت: "بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شوية، ممكن ناخد حديد، وهنعمل بلازمة من دمك يعني حاجة كويسة وآمان مية في المية! أوكى، طبعا المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه، قولت مش عارفة، قالتلي طيب المهم عملت البلازما وميزوثاربي!، مش بلازما بس! الكارثة أنه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي!".

اقرأ أيضا..

بعد براءته من تهمة المخدرات.. مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وينصح متابعيه

زوجة عمرو سلامة تطالب بجائزة باسم تيمور تيمور في المهرجانات