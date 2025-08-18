يتضمن 20 أغنية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد

كتب- هاني صابر:

تستعد المطربة هيفاء وهبي، لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد الذي يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها قريبا.

ومن المقرر أن يصدر الألبوم على 4 مراحل تضم كل مرحلة 5 أغاني، كما يشهد الألبوم تعاونا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعين توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنين مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين وغيرهم.

إلى جانب تحضيرات الألبوم الغنائي، تجهز هيفاء وهبي لجولات حفلات غنائية في مصر والوطن العربي، فتحيي حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس في لبنان، ثم حفلها مع المطرب فارس كرم في الأردن، إلى جانب جولة غنائية في أمريكا، وحفلتين في مصر ودبي سيتم الإعلان عنهما قريبا بالتزامن مع طرح الألبوم.

وكانت هيفاء قد طرحت مؤخرا ديو غنائي مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان "أحمد وأحمد" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد".