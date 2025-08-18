كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، تفاصيل ما حدث معها بعد زيارة وفد من الفنانين ووزارة الثقافة لها بعد الكشف عن مرضها وظروفها المادية الصعبة ومخاوف طردها من شقتها بسبب قانون الإيجار القديم.

وقالت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات": "اللي خلاني أخرج عن صمتي وأتكلم هو مشواري المرضي اللي طول، ودي تالت سنة وأنا قاعدة في بيتي.. ومصاريف الدكاترة مبترحمش والمستشفيات مبترحمش والأدوية مبترحمش ومصروف البيت مبترحمش.. والواحد مبقيش عارف يكفي أي حاجة في الدنيا".

وتابعت: "استغثت بمصر وعمار يا مصر.. قضيت عمري كله والفني في مصر، واديت حياتي كلها لمصر، وحملت اسمها مصر في مختلف المحافل الدولية".



واستكملت: "بشكر معالي الوزير اللي كلمني بنفسه وقالي مش هقولك على حاجة خالص لحد ما نعمل ونفعل، وكمان الدكتور أشرف زكي جالي النهاردة وقالي متخافيش احنا معاكي واخواتك، وواقفين جنبك، ونهال عنبر تولت التمريض كله، ومش قادرة أمشي ولا أروح الحمام".

وأوضحت: "أنا عايزة أعيش عيشة كريمة ومحترمة وبس دون أن أكون مرفَّهة بشكل كامل.. مش عايزة أقول أو أطلب مساعدة مالية من حد عشان أروح لدكتور ولا أعمل عملية، عشان ده هيسبب لي مزيد من الألم النفسي وهتصعب عليا نفسي".



وأضافت: "أنا محتاجة أعمل عمليتين، واحدة في الركبتين والتانية في فقرات العمود الفقري (التانية والتالتة)، والدكتور طالب تحاليل وأشعة كتير، ولم يحدد موعد للعمليتين، ووعدتني نهال أن النقابة هتكون متكفلة بكل العمليات اللي هعملها".