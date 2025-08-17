بالفيديو| نادين الراسي ترقص على أنغام "آسفة" لـ أصالة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية "آسفة" للمطربة أصالة نصري.

ونشرت نادين الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "آسفة".

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "عيشي حياتك وخليكي عم تضحكي"، "تؤبريني قمر"، "الله يخلي قلبك وجمالك"، "قمر"، "الله عليكي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضًا:

بكلمات مؤثرة.. بيومي فؤاد يودع مدير التصوير تيمور تيمور: "عاش فنانًا ومات إنسانًا"

إلهام شاهين ناعية مدير التصوير تيمور تيمور: صدمتنا كلنا كبيرة

وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية

وفاة والدة الشاعر عماد حسن.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

بكلمات مؤثرة.. هنا شيحة تنعى الراحل تيمور تيمور: "قلبي واجعني أوي"