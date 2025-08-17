كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت 16 أغسطس، غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله في الساحل الشمالي.

ونشر الفيشاوي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "فقدت السينما المصرية أحد أهم وأشطر مديري التصوير في تاريخها، والفراق صعب جدًا لأني فقدت أخًا عزيزًا وصديقًا ليس له مثيل، الله يرحمك يا تيمور وإلى أن نلتقي".

من جانبها، أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان العزاء والجنازة، وجاء في بيانها عبر "فيسبوك": "جنازة وعزاء الزميل مدير التصوير/ تيمور تيمور، الجنازة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير طنطاوي".

وتابعت: "والعزاء مساءً بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، من بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

