يسرا تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "مش قادرة أوصف وجعي"

نعت النجمة يسرا، الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ أمس السبت وسط صدمة الوسط الفني.

ونشرت يسرا صورة له عبر حسابها على انستجرام، ونعته برسالة مؤثرة قائلة: " ان لله وانا إليه راجعون، الناس النضيفة و الحلوة بتمشي بسرعة، الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك .. مش قادرة اوصف وجعي و صدمتي علي خبر وفاتك .. ربنا يرحمك و يرزقك الجنة ونعيمها ويصبر اهلك و اصحابك و حبايبك علي فراقك يا تيمور، بعتذر عن عدم الحضور لعدم تواجدي بالبلاد".

كشف مصدر مقرب من الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن حقيقة وفاته غرقا في الساحل الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر أن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق.

ونشر المنتج إبراهيم حمودة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك قائلا:" شهيد الأبوة مات وهو يحاول انقاذ ابنه من الغرق".

تخرج في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها:

مسلسل "جودر" بجزئية (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي. ومسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا". وكمصور في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض"، و"على جثتي".

وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة"، وفيلم "بعد الموقعة". ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية وأثره الإبداعي أمام وخلف الكاميرا.

