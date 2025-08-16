إعلان

نرمين الفقي ترقص في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي (صور وفيديو)

09:39 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب حفل الساحل الشمالي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها في حفل عمرو دياب في الساحل (1)
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها في حفل عمرو دياب في الساحل (2)
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها في حفل عمرو دياب في الساحل
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها في حفل عمرو دياب في الساحل (4)
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب حفل الساحل الشمالي (2)
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب حفل الساحل الشمالي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن أحدث ظهور لها من حفل الهضبة عمرو دياب، والذي أقيم في "ساوث ميد" الساحل الشمالي.

وظهرت نرمين الفقي في الفيديو الذي نُشر على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي ترقص على أغنية "شايف قمر" من ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، وأغنية "قمرين".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضا..

20 صورة .. منة عرفة في حمام السباحة مع الدولفين بالساحل الشمالي

بالصور| سارة سلامة جريئة على البحر وتوجه رسالة رومانسية غامضة

نرمين الفقي حفل عمرو دياب عمرو دياب الساحل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان