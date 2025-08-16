نرمين الفقي ترقص في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن أحدث ظهور لها من حفل الهضبة عمرو دياب، والذي أقيم في "ساوث ميد" الساحل الشمالي.

وظهرت نرمين الفقي في الفيديو الذي نُشر على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي ترقص على أغنية "شايف قمر" من ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، وأغنية "قمرين".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

