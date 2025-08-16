وصلة هزار بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد سعد.. والجمهور: بتضرب بجد

كتبت- منى الموجي:

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز فيديو جديد، يجمعها بالمطرب أحمد سعد، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وظهر الثنائي في وصلة "هزار"، كأنهما يتشاجران، وعلقت ياسمين "قريبا"، ونال الفيديو إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "أحمد وياسمين!! أهرب على فين، إزاي سكر في كل حاجة كدا يا ياسو، يخربيت لذاذتك بحبك بجد، إن شاء الله ما فيه حالات خطيرة، أحمد بيمثل بس ياسمين بتضربه بجد وجامد".

ومن بين التعليقات "ملكة وأجمل روح حلوة في الكون كله، من بدري بقى لازم تعملوا حاجة سوا، طمنونا على الإصابات طيب.. إنتوا بخير يا ولاد، يالهوي ياسمين طحنته، سبحان الله الهضامة بتكون لناس وناس وانتي ملكة الهضامة شو ما عملتي، بتجر شكلها ليه طيب سيبها ساكتة، انقذوا أحمد سعد، ياسمين بتضرب من قلبها".

ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا.