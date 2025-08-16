النجمة التركية هاندا أرتشيل تتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم النجمة التركية هاندا أرتشيل، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب مشهد زفافها على الفنان باريش أردوتش من كواليس مسلسل "الحب والدموع".

وارتدت "هاندا" فستان زفاف أبيض مع طرحة طويلة، فيما ارتدى "باريش" بدلة بيضاء أنيقة.

وطرحت الجهة المنتجة لـ مسلسل حب ودموع - Aşk ve Gözyaşı، الإعلان الترويجي الأول على قناة ATV التركية.

موعد عرض مسلسل حب ودموع

يعرض مسلسل حب ودموع وهو النسخة التركية من المسلسل الكوري الجنوبي ملكة الدموع -Queen of Tears في شهر سبتمبر المقبل.

قصة مسلسل حب ودموع

تدور أحداث المسلسل التركي حب ودموع في قالب درامي عاطفي، يتناول قصة حب عميقة تتخللها الدموع، التحديات، والصراعات الداخلية والخارجية التي تواجه الحبيبين "ميرا" و"سليم"، ويسلط العمل الضوء على التوترات التي يخلقها الحب في مواجهة الظروف، وسط سرد بصري مؤثر ومفاجآت درامية قوية تُبقي المشاهد في حالة ترقب دائمة.

أبطال مسلسل حب ودموع

مسلسل "حب ودموع" بطولة باريش أردوتش، بيرك جانكات ، اوزنور سيرتشيلار، شناي جورلار، سنيم جليك، سنان كارا، أفرة كاراغوز، فيري بايجو غولر، وإخراج إنجين إردن.