10 معلومات عن الفنانة نجوى فؤاد بعد استغاثتها لعلاجها

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة نجوى فؤاد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد استغاثتها بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

وقالت نجوى، ببرنامج "بنظرة تانية": "اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة.. أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة انا مشوفتهاش في حياتي.. وببحث على مشروع صغير لأن معاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر، دول ميجيبوش عيش، هدور على حاجة اشتغلها، قضيت عمري كله في المشوار الفني، مع الناس اللي حبتني".

نستعرض لكم معلومات عن نجوى فؤاد في السطور التالية:

- من مواليد 6 يناير 1939

- ولدت بمحافظة الإسكندرية

- ممثلة وراقصة

- والدتها فلسطينية وتوفيت وهي رضيعة في سن 7 شهور.

- ربتها زوجة والدها وكانت بمثابة أم حقيقة لها.

- بدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص.

- من أعمالها السينمائية، أفلام "شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا".

- كان لها عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، أشهرها فيلمي "ألف بوسة وبوسة، حد السيف".

- تعرضت لعدة شائعات حول وفاتها، وردت عليها قائلة: "جمهوري الغالي العزيز الذي أعطاني النجاح عمر طويل.. أنا مبظهرش كتير ومبحبش أعمل حاجة مش مقبولة ولا تتناسب مع مشواري الفني.. أنا بحترمكوا وبحترم كل كلمة بتكتبوها.. بس حرام ليه الأخبار عن الموت، وتزعل جمهوره وأصدقائه وأهله، أتكلموا عن أعمالنا الفنية وانقدوها، ولكن متقوليش انتي موتي وله لسه عايشة، وبشكر كل من حاول الاطمئنان عليها".

- قالت نجوى فؤاد، عن الراقصة صافيناز: "صافيناز حلوة كجمال ولكن زي فراخ الجمعية ينقصها الاحساس، وليست صناعة مصري أصلي كراقصات مصر".

- اعترضت الفنانة نجوى فؤاد على اطلاق لقب راقصة مصر الأولى راقصة ليست مصرية، ببرنامج "صح النوم"، قائلة إن قديما كانت الراقصة كيتي متألقة جداً لكن كان هناك تحية كاريوكا وسامية جمال ولم يطلق أحد على كيتي راقصة مصر الأولى.