مي عمر تستمتع بإجازتها الصيفية أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

11:58 ص السبت 16 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مجرد فتاة جزيرة.. تعيش حلمها في المحيط".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله قمر، قلبي الصغير لا يتحمل، قمر أوي، الملكة، تحفة".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

مي عمر إطلالة جريئة إنستجرام
