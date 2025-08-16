بالفيديو- محمد رمضان وسط جمهوره في أمريكا

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه على انستجرام.

ظهر محمد رمضان في الفيديو وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه.

وكتب رمضان: "الحمد لله ليس فقط في أمريكا، قاعدتي الجماهيرية تزداد يوم بعد يوم حول العالم، ومازلت في بداية الرحلة، دعونا نصنع التاريخ معا".

أعلن محمد رمضان مؤخرا عن تعاونه مع لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر صورة لهما معا وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي"، وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

