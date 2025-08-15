بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صورة)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة، متألقة دايما، قمر يا هيدي، ايه الجمال ده، حلاوة، عسل أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.