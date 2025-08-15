إعلان

بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صورة)

12:05 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    هيدي كرم بإطلالة مميزة في الساحل
    هيدي كرم
    هيدي كرم بإطلالة مميزة في الساحل
    هيدي كرم بفستان جريء
    هيدي كرم بفستان جريء
    هيدي كرم (3)
    هيدي كرم
    هيدي كرم
    هيدي كرم
    هيدي كرم بفستان طويل
    هيدي كرم تنشر فيديو مع والدتها والجمهور يعلق
    هيدي كرم (6)
    هيدي كرم من أحدث ظهور
    هيدي كرم من أحدث ظهور (2)
    هيدي كرم جريئة
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة، متألقة دايما، قمر يا هيدي، ايه الجمال ده، حلاوة، عسل أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

هيدي كرم إطلالة جريئة إنستجرام
