حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل
12:05 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
إعداد مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح، كريم محمود عبدالعزيز ينفي شائعات انفصاله عن زوجته، فنانة تثير الجدل برسالة غامضة ، أول رد من ياسمين صبري على تشبيهها بـ "جورجينا"، ماجدة خير الله تهاجم بدرية طلبة، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن ناقدة تهاجم بدرية طلبة نجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته ياسين السقا المخرج السوداني الطيب صديق ياسمين صبري الفنانة عايدة غنيم السيناريست تامر حبيب الفنانة فريدة سيف النصر الفنانة دينا فؤاد الشاعرة كوثر مصطفى الناقدة ماجدة خير الله
