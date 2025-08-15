بينهن "نرمين الفقي ودينا فؤاد".. 12 صورة لـ نجمات تألقن بالـ"هوت شورت"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّرن عدد من نجمات الفن مؤخرًا التريند على السوشيال ميديا بسبب إطلالاتهن الصيفية المميزة بالـ "هوت شورت"، وحرصوا على مشاركة الجمهور صورهن أثناء قضاء عطلتهن الصيفية.

وتنوعت إطلالات النجمات ما بين الكاجوال وأخرى الأكثر جرأة ولافتة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور بين إشادة بجمالهم، وبين من إعتبر أن بعض الصور جاءت جريئة أكثر من اللازم.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز 12 صورة لنجمات الفن الذين خطفن الأنظار إليهن بالهوت شورت بينهن نرمين الفقي ودينا فؤاد.

اقرأ أيضًا:

بعد سخريته من "وردي" ورفضه تكريم المهرجان القومي.. محيي إسماعيل يواجه انتقادات حادة

ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها