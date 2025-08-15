إعلان

بينهن "نرمين الفقي ودينا فؤاد".. 12 صورة لـ نجمات تألقن بالـ"هوت شورت"

01:00 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 12 صورة
    مي عمر
  • عرض 12 صورة
    مي سليم
  • عرض 12 صورة
    منة فضالي (2)
  • عرض 12 صورة
    هبة نور
  • عرض 12 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 12 صورة
    غادة عبد الرازق وابنتها روتانا
  • عرض 12 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 12 صورة
    ليال عبود
  • عرض 12 صورة
    دينا فؤاد
  • عرض 12 صورة
    إيمان العاصي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تصدّرن عدد من نجمات الفن مؤخرًا التريند على السوشيال ميديا بسبب إطلالاتهن الصيفية المميزة بالـ "هوت شورت"، وحرصوا على مشاركة الجمهور صورهن أثناء قضاء عطلتهن الصيفية.

وتنوعت إطلالات النجمات ما بين الكاجوال وأخرى الأكثر جرأة ولافتة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور بين إشادة بجمالهم، وبين من إعتبر أن بعض الصور جاءت جريئة أكثر من اللازم.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز 12 صورة لنجمات الفن الذين خطفن الأنظار إليهن بالهوت شورت بينهن نرمين الفقي ودينا فؤاد.

اقرأ أيضًا:

بعد سخريته من "وردي" ورفضه تكريم المهرجان القومي.. محيي إسماعيل يواجه انتقادات حادة

ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها

نجمات الفن السوشيال ميديا إطلالات النجمات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان