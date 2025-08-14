بإطلالة جريئة.. ميريام فارس تخطف الأنظار في "ستوكهولم" (صور)

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ميريام فارس، عن وجودها في "ستوكهولم" عاصمة السويد من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميريام، إطلالة جريئة لها من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ستوكهولم أنا هنا، وجاهزة لصنع ذكريات جديدة".

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

