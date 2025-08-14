إعلان

بإطلالة جريئة.. ميريام فارس تخطف الأنظار في "ستوكهولم" (صور)

10:04 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ميريام فارس تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
  • عرض 3 صورة
    ميريام فارس تخطف الأنظار من أحدث ظهور (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ميريام فارس، عن وجودها في "ستوكهولم" عاصمة السويد من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميريام، إطلالة جريئة لها من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ستوكهولم أنا هنا، وجاهزة لصنع ذكريات جديدة".

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

هوت شورت.. دينا فؤاد بإطلالة جريئة والجمهور يعلق: "مش متعودين منك على كده"

الفنانة ميريام فارس إطلالة ميريام فارس ميريام فارس على إنستجرام ميريام فارس في ستوكهولم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان