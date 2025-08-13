"فستان أوف شولدر جريء".. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور(صور)
10:34 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- معتز عباس:
ظهرت الفنانة نادية الجندي، بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا لها مع الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت نادية الجندي في الصور مرتدية فستان "أوف شولدر جريء"خطفت من خلاله الأنظار إليها.
يذكر أن، آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.
الفنانة نادية الجندي نادية الجندي على إنستجرام نادية الجندي بفستان أوف شولدر صورة بوسي شلبي ونادية الجندي على إنستجرام
