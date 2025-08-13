إعلان

وزير الثقافة ينعى الأديب الكبير صنع الله إبراهيم: "فقدنا قامة أدبية استثنائية"

12:24 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

كتبت – نوران أسامة:

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الكاتب والأديب صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 88 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع "فيسبوك" بيانًا نعى من خلاله الراحل وجاء فيه : "وزير الثقافة ينعى الأديب الكبير صنع الله إبراهيم: فقدنا قامة أدبية استثنائية نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا إرثًا أدبيًا وإنسانيًا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة المصرية والعربية".

وتابع البيان: "وأكد وزير الثقافة أن الراحل مثّل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالًا للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي".

وأضاف أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثّر في أجيال من الكُتّاب والمبدعين.

وتقدّم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى الأدباء والمثقفين ولأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويعد الأديب الراحل صنع الله إبراهيم أحد أبرز رواد الأدب فى مصر، كما أنه علامة من علامات الأدب المصرى، وله مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة، ودخلت بعضها فى قائمة أفضل مائة رواية عربية.

وزارة الثقافة

الدكتور أحمد فؤاد هنو صنع الله إبراهيم وزير الثقافة وفاة صنع الله إبراهيم
