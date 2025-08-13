بالصور- دنيا سمير غانم تحتفل بعرض فيلم "روكي الغلابة" في دبي

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم ببدء عرض فيلم "روكي الغلابة" في دبي، وذلك من العرض الخاص الذي أقيم هناك بحضور نجومه وصناعه.

ونشرت دنيا صور من العرض الخاص للفيلم عبر حسابها علىانستجرام، ظهرت خلالها مع الفنان محمد ثروت وكتبت: "من العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة في دبي، شكرا على حسن استقبالكم وسعيدة جدا بردود أفعال الجمهور الرائع، وشكرا لكل التغطية الإعلامية وشكرا لكل المنظمين".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

