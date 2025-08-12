إعلان

بدرية طلبة تكشف حقيقة عملها خادمة لدى الفنان حسين الإمام

11:36 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتية
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة تدعم الطفل ياسين بعد الحكم على المتهم ده حكم الدنيا لسه حكم ربنا_4
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة 12
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة تكشف سرًا عن ياسمين عبدالعزيز_3
  • عرض 18 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة وابنتها سلمى
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم
  • عرض 18 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    بدرية طلبة ومحمد رجب
  • عرض 18 صورة
    قبلة بين بدرية طلبة وابنتها سلمى
  • عرض 18 صورة
    زغروطة من بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    زغروطة بدرية طلبة
  • عرض 18 صورة
    سلمى تقبل يد والدتها بدرية طلبة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها، وردت على ما تداوله بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عملها كخادمة بمنزل الفنان الراحل حسين الإمام وكونه السبب في شهرتها عندما قدمها ببرنامج المقالب "حسين على الهوا"، وذلك عبر فيديو لايف على حسابها "فيسبوك".

وأوضحت: " اتقال عني كنت شغالة عند حسين الإمام خدامة في بيته وبعدين خدني في البرنامج، وردت نافية:" فين دا؟ شفتني فين؟".

وكانت آخر مشاركات بدرية طلبة الفنية بمسلسل "سيد الناس"" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"شمس وبحر وبطيخ".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ"التايجر" أمام البحر

هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك

بدرية طلبة حسين الإمام حسين على الهوا فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان