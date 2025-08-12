بدرية طلبة تكشف حقيقة عملها خادمة لدى الفنان حسين الإمام

كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها، وردت على ما تداوله بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عملها كخادمة بمنزل الفنان الراحل حسين الإمام وكونه السبب في شهرتها عندما قدمها ببرنامج المقالب "حسين على الهوا"، وذلك عبر فيديو لايف على حسابها "فيسبوك".

وأوضحت: " اتقال عني كنت شغالة عند حسين الإمام خدامة في بيته وبعدين خدني في البرنامج، وردت نافية:" فين دا؟ شفتني فين؟".

وكانت آخر مشاركات بدرية طلبة الفنية بمسلسل "سيد الناس"" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن موسم دراما رمضان 2025.

