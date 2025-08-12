بالصور- مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية

كتب- مروان الطيب

احتفلت الفنانة التركية، مريم أوزرلي بعيد ميلادها الـ42 هذا العام، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 12 أغسطس.

ونشرت مريم صور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها على انستحرام، ظهرت خلالها وهي تحتفل وسط أجواء عائلية وكتبت: " فتاة عيد الميلاد، شكرا على كل الرسائل، المكالمات والفيدبيوهات، والرسائل الصوتية، لقد شعرت بالدفء، شكرا من كل قلبي".

ولدت مريم أوزرلي في كاسل ألمانيا 12 أغسطس 1983، هي ممثلة تركية ,ولدت لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً وكانت لها العديد من التجارب الفنية في ألمانيا ولكن حريم السلطان هو التجربة الأولى لها في تركيا.

وكانت اخر مشاركاتها الفنية بالمسلسل التركي "حكاية روح" عام 2024