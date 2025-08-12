"كنت فاهمة الحب غلط"..أسما شريف منير توجه رسالة رومانسية لزوجها

كتب- مروان الطيب:

شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة جديدة مع زوجها أحمد شامل عبر حسابها على "إنستجرام".

ووجهت له رسالة رومانسية قائلة: "أنا كنت فاهمه الحب غلط، كنت فاكرة لما بطني توجعني و أفضل ألف ورا حد، يجنني و يديني حب بالقطارة، أو أقعد مع صحبتي نحلل هو قال كده ليه؟ قصده ايه؟ هيتكلم ولا لأ؟، كنت فاكرة إن ده هو الحب، لكن ده كان إحساس قلق".

وتابعت: "الإحساس ده بنحبه و نفتكره حب عشان بيخلي الجسم والقلب والعقل مكهرب، وده بيعزز الدوبامين، زي جرعة بتخليك مدمن الشخص حتى لو مؤذي ، و بيلعب بمشاعرك، بس الحقيقة إن الحب مش كده خالص، الحب راحة، الحب إن الشخص يطمنك من قبل ما تقلق، يعرفك اللي إنت عايز تعرفه من غير ما تسأل، والمشاعر تبقى واضحة مش محتاجة فك شفرات".

مضيفة: "الحب إنك تلاقي مكان ترتاح فيه، قلب تحس فيه بالأمان مش بالسؤال، شخص يشوفك ويختارك كل يوم من غير ما تضطر تجري أو تثبت نفسك،الحب مش كهرباء توترك، الحب هو الأرض اللي توقفك ثابت، شكراً انك طمنت قلبي".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

اقرأ أيضا:

"شمس وبحر وبطيخ".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ"التايجر" أمام البحر

هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك