"من داخل الجيم".. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية

06:39 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    سيلفي ياسمين صبري في الجيم
    ياسمين صبري في الجيم (2)
    ياسمين صبري على جهاز التريد ميل
    ياسمين صبري على التريد ميل
    ياسمين صبري في الجيم (3)
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على "انستجرام"، أحدث ظهور لها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

تحرص ياسمين على الاستمتاع بإجازتها وقضاء أوقاتًا داخل "الجيم"، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ، "ستوري" وهي تمارس بعض الألعاب الرياضية.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ياسمين صبري انستجرام
