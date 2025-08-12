"من داخل الجيم".. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على "انستجرام"، أحدث ظهور لها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

تحرص ياسمين على الاستمتاع بإجازتها وقضاء أوقاتًا داخل "الجيم"، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ، "ستوري" وهي تمارس بعض الألعاب الرياضية.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

