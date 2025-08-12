إعلان

حريق محدود بمدينة سنبل.. ومحمد صبحي يطمئن على العاملين رغم أزمته الصحية

03:16 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

ماس كهربائي يشعل غرفة المحولات بمسرح محمد صبحي

كتبت- منال الجيوشي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا محدودًا نشب في مدينة سنبل المملوكة للفنان محمد صبحي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

وقال جمال صبحي مدير مسرح سنبل، ومدير الفرقة المسرحية في تصريح خاص لمصراوي: "الحريق حدث نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه من قبل فريق الحماية المدنية"

وتابع: "رغم الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي، إلا أنه حرص على توجه على الفور إلى مدينة سنبل للإطمئنان على العاملين بها"

وكان الفنان الكبير محمد صبحي قد تعرض لأزمة صحية استلزمت نقله للمستشفى منذ أيام، وحرص الأطباء على وضعه تحت الملاحظة ليومين

مدينة سنبل حريق مدينة سنبل محمد صبحي
