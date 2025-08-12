كتبت- منال الجيوشي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا محدودًا نشب في مدينة سنبل المملوكة للفنان محمد صبحي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

وقال جمال صبحي مدير مسرح سنبل، ومدير الفرقة المسرحية في تصريح خاص لمصراوي: "الحريق حدث نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه من قبل فريق الحماية المدنية"

وتابع: "رغم الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي، إلا أنه حرص على توجه على الفور إلى مدينة سنبل للإطمئنان على العاملين بها"

وكان الفنان الكبير محمد صبحي قد تعرض لأزمة صحية استلزمت نقله للمستشفى منذ أيام، وحرص الأطباء على وضعه تحت الملاحظة ليومين