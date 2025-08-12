إعلان

مي عمر تستمتع بعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية

11:39 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الفنانة مي عمر

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"

وعلقت مي: "ليست أمطارًا، بل سيشيل ترش قليلًا من سحرها الإضافي".

وظهرت مي عمر خلال الصورة مرتدية جيب قصيرة وتوب أسود، وممسكة بشمسية.

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

