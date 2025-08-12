بعد نزاعها مع أحمد سعد.. سمارة مطربة "قفلت في وش الجدع" تحتفل بزواجها

كتب-مصطفى حمزة:

احتفلت المطربة الشعبية سمارة، بزواجها من مدير الإنتاج أحمد جابر، وذلك بالتزامن مع النزاع القضائي القائم بينها وبين المطرب أحمد سعد.

وأعلنت المطربة عن زواجها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، ونشرت صور لها بالفستان الآبيض مع عريسها.

ويأتي زواج المطربة، بالتزامن مع نظر الدعوى التي أقامتها منتجة أغانيها المنتجة سعاد طه، ضد المطرب أحمد سعد، والمنتجين محسن جابر، وصادق الصباح، بسبب أغنية "جدع" التي قدمت في بداية مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت المطربة، في تصريح لـ"مصراوي" : " الدعوى المقامة، هي ضد كل من المطرب أحمد سعد، وشركة مزيكا، وشركة صادق الصباح المنتجة لمسلسل (سيد الناس)، بعد التعدي الذي تم على أغنية (قفلت في وش الجدع)، و التي طرحتها منذ سنوات، و قامت بانتاجها المنتجة سعاد طه ".

أغنية "قفلت في وش الجدع" من كلمات هاني لشهب، ألحان وتوزيع علاء غنيم.

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، الحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

أغنية سمارة قفلت في وش الجدع

أغنية احمد سعد جدع