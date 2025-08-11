"بفستان جريء".. أحدث ظهور لـ مي سليم في الساحل (صور)

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

وظهرت مي سليم بإطلالة مميزة مرتدية فستان جريء، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين تفاعلوا وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "شو هالحلاوة"، "إيه العسل ده"، "قمر الساحل"، "القمر والعسل"، "جمالك جذاب".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية في مسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

