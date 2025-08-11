كتب - معتز عباس

شاركت الفنانة الشابة ملك زاهر الجمهور على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفل زفاف صديقتها.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اللهم احفظ صديقتي وأختي بعينك التي لا تنام، وبارك لها في صحتها وعمرها ورزقها، وأجعلها في حرزك وأمانك من كل عينٍ حاسدة، ومن كل نفسٍ مؤذية، ومن كل شرٍ أنت به أعلم، اللهم زدها جمالًا فوق جمالها، ونورًا فوق نورها، وسعادةً تملأ قلبها، واحفظها لي يا الله ولا تريني فيها بأسًا أبدًا".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أنا شايفه قمر"، "ايه القمر دي"، "أجمل البنات"، "ربنا يخليكم لبعض"، "تجنني يا ملوكة"، "قمراية يا روحي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

