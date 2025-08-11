إعلان

كارولين عزمي بـ"فستان جريء" أمام البحر والجمهور يغازلها (صور)

04:01 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    كارولين عزمي (4)
    كارولين عزمي (5)
    كارولين عزمي (6)
    كارولين عزمي (3)
    كارولين عزمي (2)
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، جميلة زمانك والزمن اللي قبلك والزمن اللي بعدك، القمر، عسل، أحلى واحدة في العالم".

جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

