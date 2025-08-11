جنيفر لوبيز تفاجأ بـ "صرصور" يزحف على جسدها في حفلها بكازاخستان "فيديو"
كتب-مصطفى حمزة:
تعرضت المطربة العالمية جنيفر لوبيز، لموقف طريف، خلال تقديم أغانيها في الحفل الذي أقيم في كازاخستان، أمس الأحد .
فوجئت جنيفر لوبيز خلال الغناء أن هناك صرصور كبير يزحف على فستانها، ثم ينتقل إلى رقبتها.
ومع استمرارها في الغناء، أمسكت جنيفر بالصرصور بسرعة، وألقته إلى جانب المسرح، قبل أن تدخل في نوبة ضحك.
يذكر أن النجمة العالمية جنيفر لوبيبز، أحيت في 30 يوليو الماضي، الحفل الذي أقيم في شرم الشيخ، ضمن سلسلة حفلات جولتها الفنية المقامة تحت عنوان " UP ALL NIGHT".
زحف الصرصور على جسد جنيفر لوبيز
Um querido grilo pousou na Jennifer Lopez enquanto ela se apresentava hoje (10).— Jennifer Lopez Brasil 🇧🇷 (@jlobrasil) August 11, 2025
Parece que alguém voou longe… 😂 pic.twitter.com/tnH5lq81kh
