كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت المطربة العالمية جنيفر لوبيز، لموقف طريف، خلال تقديم أغانيها في الحفل الذي أقيم في كازاخستان، أمس الأحد .

فوجئت جنيفر لوبيز خلال الغناء أن هناك صرصور كبير يزحف على فستانها، ثم ينتقل إلى رقبتها.

ومع استمرارها في الغناء، أمسكت جنيفر بالصرصور بسرعة، وألقته إلى جانب المسرح، قبل أن تدخل في نوبة ضحك.

يذكر أن النجمة العالمية جنيفر لوبيبز، أحيت في 30 يوليو الماضي، الحفل الذي أقيم في شرم الشيخ، ضمن سلسلة حفلات جولتها الفنية المقامة تحت عنوان " UP ALL NIGHT".

زحف الصرصور على جسد جنيفر لوبيز