صور | بسمة بوسيل بفستان جريء ونظارة شمس بالليل.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن جلسة تصوير جديدة أمام البحر ليلًا.

ونشرت بسمة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جريء ونظارة شمس، وهي تستمتع بمياه البحر ليلًا.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: ""جمالك يا بسمة"، "قمر قمر"، "وسط العتمة بتنوري"، "بتنوري الليل"، "قمر يا بسومة"، "الجمال المغربي"، "جمالك يجنن".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

