القاهرة- مصراوي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة لها، وظهرت بجامبسوت باللون الأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة أنيقة وظهرت خلالها بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورً جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ولاقت إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها وظهرت بفستان قصير باللون الأحمر، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها ونشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجم عمرو دياب

روبي

نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من حفلها الغنائي الأخير ظهرت فيها بفستان قصير

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالمخرجة إيناس الدغيدي

بسنت شوقي

أعادت الفنانة بسنت شوقي، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بصديقاتها من الساحل الشمالي

نسرين إمام

نشرت الفنانة نسرين إمام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة كارولين عزمي