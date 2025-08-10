"بالشورت".. نرمين الفقي مع كريم فهمي وزوجته في الساحل

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة نرمين الفقي الفنان كريم فهمي وفريق عمل مسلسله الجديد "220 يوم".

ونشرت نرمين مجموعة صور تجمعها بـ كريم فهمي فريق عمل المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك يا كريم لك ولكل طاقم العمل على المسلسل الجميل جدًا 220 يوم."

وتابعت نرمين: "يوم جميل بوجودك إنت ودانيا الجميلة وأصحابي الجمال".

وأعلن المخرج كريم العدل انتهاء مونتاج مسلسله الجديد "220 يوم"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصباح مبارك، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

وتدور أحداث المسلسل حول "أحمد"، شاب روائي يتلقى خبرًا صادمًا بإصابته بورم سرطاني في المخ، يمنحه الأطباء على إثره 220 يومًا فقط ليعيشها، وهو ما يقلب حياته الزوجية والعائلية رأسًا على عقب، ويضعه أمام صراعات نفسية وشخصية عميقة.

