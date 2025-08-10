حافية القدمين.. مي عمر تتألق بإطلالة صيفية على شاطئ البحر

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها أحدث صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت في الصورة بإطلالة صيفية أنيقة على شاطئ البحر، لفتت الأنظار بجمالها.

وعلقت على الصورة: "كنت أريد إجازة حيث لا أضطر إلى ارتداء فساتين فخمة وماركات طوال الوقت... إجازة حيث يمكنني المشي حافية القدمين، والاسترخاء تحت شجرة، والشعور بمزاج الصيف الحقيقي، وأن أكون حرة.. روح حرة".

ولاقت الصورة تفاعل عدد من متابعيها، وجاءت بعضها كالتالي: "الجمال المصري"، "الطبيعة وجمالها"، مي القمر"، "تبارك الله، طبيعية علشان كده بحبك".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

اقرأ أيضًا:

مغني أغنية "بابا" باللهجة الصعيدي يكشف لـ "مصراوي" سبب اختياره أغنية الهضبة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بصورة سيلفي.. وتعلق: "مساء الحب"