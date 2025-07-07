دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة دنيا ماهر إنها لا تتوقف كثيرًا عند التريند ولا تسعى إليه، إلا من خلال عملها ونجاح ما تقدمه

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنها تزوجت ثم انفصلت ولم تتأثر كثيرا، وتعلمت من هذه التجربة.

وكشفت أنها كانت لديها مساحة من الوقت أثناء الزواج وقامت بتأليف كتاب، وزواجها استمر لمدة عشر سنوات وحدث الانفصال بعدها.

وتابعت: "ممكن أرتبط مرة تانية وكل شيء مرتبط بالنصيب، ولو تواجد إنسان وحصل قبول بالنسبة لي فأكيد هتجوزه"

وأشارت إلى أن أجمل سن في حياتها بعد الأربعين، حيث يكون الإنسان متمتعًا بكثير من النضوج والخبرة.