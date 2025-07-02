"أصبح كل شيء فارغا"..عبير صبري تحيي ذكرى وفاة شقيقها وحلا شيحة تدعمها

كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة عبير صبري، الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها بكلمات حزينة ومؤثرة.

وكتبت عبير، عبر حسابها على إنستجرام: "الذكرى السنوية الثالثة لأخويا حبيبي الغالي.. تعجز الكلمات عن شرح فقدانك..لكن يا حبيبي يكفي إني لم أفرح من قلبي أبدا ولم أبتسم إلا ابتسامات بلهاء هنا وهناك بدون معنى ولا جدوى".

وتابعت: "تغير كل شيء للأبد وأصبح كل شيء فارغا.. مجرد أشياء تمر.. أحداث تمر.. الآلآم تمر.. فقدتك ففقدت قطعة من قلبي وقطعة من روحي وجرح مزمن لا يشفى أبدا".

وأضافت: "اللهم يا أرحم الراحمين عوض أخي شبابه في الجنة وشفع فيه النبي الكريم وأعفو عنه عفو ملوء السموات والأرض، أشهد أنه كان بارا بأمه وإخوته وكان طيب القلب حنون يا رب أدخله الجنة بغير حساب".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتبت حلا شيحة "فقد الأخ أكيد شيء صعب جدا جدا يا رب الجنة ونعيمها حبيبتي".

وكتب إدوارد "ربنا يرحمه تعيشي وتفتكري". وكتبت إيمان العاصي "في الجنة يا رب ونعيمها". وكتبت شكران مرتجي "تعيشي وتتذكري يا حبيبتي".

يذكر أن، عبير صبري أعلنت مؤخرا انفصالها رسميا عن زوجها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".