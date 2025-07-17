عبد الرحمن محمد يثير الجدل حول تعرضه لحادث سير

كتب-مصطفى حمزة:



أثار الفنان عبدالرحمن محمد، الجدل حول تعرض سيارته للتحطم في حادث سير.



وقام عبدالرحمن محمد بنشر صورة للسيارة، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب:" الحمد لله رب العالمين، قدر الله وماشاء فعل"،



بعدها بدقائق قام عبدالرحمن بحذف الصورة من حساباته في مواقع التواصل، ووضع صور من جولة له في أوروبا.



وشارك عبد الرحمن محمد، في مسلسل "النص"، الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته ، أحمد امين، و حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد.







