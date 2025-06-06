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قهوة بالطحينة.. حلا شيحا تفاجئ جمهورها بوصفة جديدة لقهوتها المفضلة

10:46 م الجمعة 06 يونيو 2025

حلا شيحة

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كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها على السوشيال ميديا، بعرض فيديو وهي تقوم بتحضير القهوة بالطحينة.

ونشرت حلا مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "قهوة لذيذة و فكرة عجبتني جرّبتها تحفة، جربوها عيد مبارك".

وكانت الفنانة حلا شيحة أعلنت عن إطلاق قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستقدم من خلالها محتوى ديني.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها في بطولته الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، وعمر زهران.

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حلا شيحة وصفة قهوة قهوة بالطحينة
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