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تفاصيل استعداد محمد منير لحفلاته بموسم الصيف

03:44 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    الكينج محمد منير (1)
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    منير ونادر
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    محمد منير (1)
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كتب-مصطفى حمزة:

بدأ النجم محمد منير، بروفات الاستعداد لحفلاته في موسم الصيف، وذلك عقب طرح أحدث أغانيه، وهي بعنوان "ملامحنا".

وأجرى الكينج، مساء أمس الثلاثاء، بروفات الاستعداد لحفلاته في موسم الصيف، في الاستديو الملحق بمنزله، بحضور فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحى سلامة.

وتضم الفرقة، هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، نور عاشور "ساكسفون"، أندريا سيجون "باص جيتار"، طارق رؤوف "ترومبيت"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، أحمد رزة، رضا حنكش "إيقاعات"، أحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة".

وحققت أغنية "ملامحنا"، وهي أول أغاني ألبوم النجم محمد منير، والذي يشهد تعاونه الأول مع شركة روتانا للصوتيات. ما يزيد عن المليون و 600 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، في موقع فيسبوك.

وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "ملامحنا"، للمرة الأولى مع مؤلفتها الشاعرة هالة الزيات، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، وتولى وضع الميكس و الماستر امير محروس.

محمد منير بالبروفة

ملامحنا

محمد منير موسم الصيف حفلات الصيف
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